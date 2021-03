,,Nowoczesna Rosja'', czyli hipokryzja posłów AfD, promocja rosyjskiej szczepionki Sputnik V i wyśmiewanie preparatów zachodnich

"Pomimo ogromnych napięć między Berlinem a Moskwą mała delegacja klubu parlamentarnego niemieckiej Alternatywy dla Niemiec (AfD) znów wybrała się z wizytą do Rosji – donosi we wtorek (09.03.2021) dziennik „Sueddeutsche Zeitung” („SZ”). Według gazety współprzewodnicząca klubu AfD Alice Weidel i towarzyszący jej posłowie mają m.in. odwiedzić Instytut im. Nikołaja Gamalei, który stworzył Sputnika V, rosyjską szczepionkę na COVID-19" – czytamy na portalu dw.com.

Jak zaznaczają dziennikarze „Sueddeutsche Zeitung” motto wizyty niemieckich posłów brzmi: „Nowoczesna Rosja".

O sprawie pisze też inny niemiecki dziennik „Bild”. Tu z kolei dowiadujemy się, że działacz niemieckiej partii AfD Stefan Bauer w trakcie odwiedzania byłego obozu koncentracyjneg Mauthausen porównał szczepionki przeciw koronawirusowi do cyklonu B, czyli trucizny, która była używana przez Niemców w trakcie drugiej wojny światowej do zabijania ludzi w komorach gazowych.

Jego koledzy za to nie mają oporów przed zachwalaniem i promowaniem rosyjskiej szczepionki. Oczywiście niemieccy politycy wychwalają także sposób i skuteczność rosyjskiej walki z pandemią koronawirusa.

„Teraz AfD chce jeszcze raz potwierdzić, że jest partią, która ma najlepsze kontakty z Moskwą” – ocenia „SZ”.

Jak podkreśla niemiecka prasa, Rosjanie rozmawiają z politykami AfD w całkowicie innym tonie, ponieważ sympatia wobec władz Rosji nie jest znakiem rozpoznawczym tej partii, więc Rosjanie będą – zdaniem niemieckich dziennikarzy – bardzo mili, uprzejmi i będą zabiegali o względy jej polityków.

"W delegacji, która we wtorek jedzie do Rosji, są oprócz Weidel także przedstawiciel AfD w Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Petr Bystron oraz przewodniczący Niemiecko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej Robby Schlund. Ten ostatni otwarcie wyrażał wątpliwości co do otrucia krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego, czym rozsierdził pozostałych członków grupy parlamentarnej" – czytamy na portalu niezalezna.pl.

