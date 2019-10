Nowicka: Inkwizycja spaliła Bruno Schulza na stosie

„Sztandarowym przykładem ofiar Inkwizycji ma być zakonnik Giordano Bruno, który chciał stanąć na czele nowej religii. Został oskarżony o głoszenie herezji religijnych, a nie o głoszenie heliocentryzmu – konkretnie o doketyzm (odrzucenie podstawowych dogmatów wiary katolickiej, wiary we wcielenie, zbawczą mękę, śmieć i zmartwychwstanie Jezusa), rojenia o żywej ziemi i kosmitach, wróżbiarstwo i astrologie. Bruno był też zaangażowany w spisek przeciwko Watykanowi. Co ciekawe nie ma dowodów, że był skazany, a wyrok wykonano, gdyby tak się stało, powinny zachować się relacje z wydarzenia, bo spalenie na stosie w Rzymie było sensacją. Mit o Giordano Bruno najpierw nagłaśniała luterańska propaganda w ramach walki z katolicyzmem, a potem Giuseppe Garibaldi, by zniszczyć Państwo Kościelne. Dziś przemilcza się to, że kalwini i luteranie również zwalczali Giordano Bruno”.