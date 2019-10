Nowe zasady w seminariach. Wkrótce zebranie biskupów

Dokument z nowymi zasadami formacji kapłańskiej w seminariach, sprawy związane z pracą Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz świętowanie niedzieli będą głównymi tematami najbliższego zebrania plenarnego polskich biskupów. Dwudniowe obrady rozpoczną się we wtorek 8 października w Warszawie. Będą one okazją do obchodów 100-lecia ustanowienia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.