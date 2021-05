Nowe warunki podróży z Polski do Niemiec

Niemcy zaklasyfikowały Polskę jako kraj zwykłego ryzyka zakażenia koronawirusem. Wiążą się z tym istotne zmiany w kwestii podróżowania z Polski do Niemiec.

Dotychczas Polska była zakwalifikowana do kategorii obszarów wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. Od dzisiaj kwalifikacja ta ulega zmianie. Oznacza to, że osoby podróżujące do Niemiec nie będą musiały posiadać nagatywnego wyniku testu na koronawirusa. Nie dotyczy to jednak podróży lotniczych.

Obowiązek wykonania testu nie będzie także dotyczył osób zwolnionych z kwarantanny na podstawie przepisów poszczególnych landów. Są to np. osoby odwiedzające w Niemczech lub w Polsce rodzinę pierwszego pokrewieństwa na okres do 72 godzin.

Warto pamiętać jednak, że przy określaniu przepisów wjazdowych bierze się pod uwagę klasyfikację obszaru obowiązującą 10 dni przed wjazdem. Oznacza to, że do 18 maja osoby wjeżdżające z Polski do Niemiec muszą stosować się do bardziej rygorystycznych przepisów wynikających z zakwalifikowania Polski jako obszaru wysokiego ryzyka zakażenia (posiadanie negatywnego wyniku testu na wjeździe).

Konieczna jest jednak rejestracja wjazdu do Niemiec za pośrednictwem strony internetowej einreiseanmeldung.de. Nie muszą jej dokonywać tylko osoby przejeżdżające przez obszar ryzyka lub przez Niemcy tranzytem i zawodowi kierowcy transportujący towary lub ludzi.

Osoby przyjeżdżające z Polski do RFN nadal będą zobowiązane do odbycia dziesięciodniowej kwarantanny. Zwolnieni z niej mogą być przedstawiciele niektórych zawodów, osoby odwiedzające najbliższych krewnych czy pracownicy transgraniczni. Szczegółowe regulacje wprowadzają tu kraje związkowe, a zatem istnieje 16 różnych rozporządzeń w zakresie kwarantanny.

Możliwe jest skrócenie izolacji, ale najwcześniej po pięciu dniach, jeżeli test na obecność koronawirusa da negatywny wynik.

Zmieniły się także definicje osoby zaszczepionej i ozdrowieńca. Takie osoby nie będą musiały poddać się kwarantannie po wjeździe do Niemiec i nie będą objęte zakazem opuszczania miejsca zamieszkania.

Osoby te nie będą też brane pod uwagę do limitu osób przy kontaktach społecznych czy uprawianiu sportu i będą traktowane na równi z osobami przetestowanymi, jeżeli przepisy landowe przewidują dla nich zwolnienia z niektórych obostrzeń.

W zależności od liczby zakażeń w danym powiecie niemieckie landy uzależniają również takie kwestie jak wizyta u fryzjera, kosmetyczki etc od posiadania negatywnego testu na covid lub statusu ozdrowieńca bądź osoby zaszczepionej.

jkg/deutsche welle