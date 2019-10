Nowe taśmy Neumanna. ,,Jak wygramy wybory, to będzie dużo do dzielenia''

Maria Blaszczyk 9.10.19 9:16

To nie jest aż taki problem. Nie ma konieczności głosowania na pana Neumanna, nie trzeba nawet głosować na PO.

Proponuję więc zająć się bardziej palącymi kwestiami, np.:

-> w jaki dokładnie sposób pan minister Banaś stał się właścicielem 400-metrowej kamienicy w centrum Krakowa, bo historyjka o AKowcu niewiele wyjaśnia

-> dlaczego jest na "ty" z gangsterami i czy osoby na takich stanowiskach powinny mieć takie znajomości?

-> dlaczego wynajmował taką nieruchomość za 3 czy 4 tysiące - szanowni Państwo, ile płacicie za wynajęcie mieszkań - i jak się one mają do wielkości i lokalizacji tej kamienicy

-> dlaczego akurat wynajmował ją na przybytek tego typu

-> dlaczego nikogo nie obchodzi to, że pan minister zupełnie wprost powiedział, że zamierzał dokonać oszustwa podatkowego, sprzedając rzeczoną kamienicę po zaniżonej cenie?



Albo:

Jak to możliwe, że postępowanie w sprawie oszukania pana Birgfellnera przez pana prezesa Kaczyńskiego nie wyszło poza fazę postępowania sprawdzającego? Takie postępowanie powinno trwać nie dłużej niż kilka tygodni, a ile już trwa? Z 9 miesięcy?



Albo:

Po wykryciu procederu oczerniania sędziów w Ministerstwie Sprawiedliwości ukręcono sprawie łeb. Ale czy naprawdę chcemy kraju, w którym politykę prowadzi się metodą wulgarnych obraźliwych pocztówek, upubliczniania poufnych informacji i rozsiewania pomówień?



I wreszcie, bo to naprawdę może być każdy z nas:

Co ze sprawą chłopaka z seicento, w którego sprawie dowody znikają jak sen złoty, a prosty zupełnie przypade ciągnie się od kilku lat?

Co z zabójstwami pana Stachowiaka czy pana Wróblewskiego na komisariatach? Czy naprawdę ktokolwiek przy zdrowych zmysłach może uważać, że to jest w porządku, że wszyscy widzimy, jak przypadkowy człowiek jest torturowany, w wyniku czego umiera - i nikt nie ponosi konsekwencji?