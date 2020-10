Nowe nagranie Trumpa. Pojawił się przed szpitalem

Donald Trump pokazał się przed szpitalem. Przed kilkoma dniami u prezydenta Stanów Zjednoczonych wykryto zakażenie koronawirusem. Wszystko wskazuje na to, że Covid-19 nie wywołał u niego większych kłopotów ze zdrowiem.

„To jest interesująca podróż. Wiele nauczyłem się o Covid-19” – mówi Trump w wojskowym szpitalu. W najnowszym nagraniu stoi ubrany w koszulę bez krawata oraz marynarkę. Na poprzednim widzieliśmy jak prezydent USA siedział za stołem.

„To prawdziwa szkoła”

- dodaje Trump w nagraniu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych pokazał się też na krótko przed szpital i pozdrowił zebranych z tylnego siedzenia prezydenckiej limuzyny.

