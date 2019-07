Nowe fakty ws. ks. Misiaka. Archidiecezja Łódzka publikuje komunikat

czytelnik 24.7.19 12:22

Sprawa ciekawa

1. Co to znaczy "przyjął chrzest u protestantów"?

Czy facet w ogóle został księdzem, nie wiedząc, że chrztu dokonuje się raz?

To jakaś autokompromitacja tego gościa.



2. Za co otrzymał ekskomunikę? Czyżby biskup uznawał na poważnie akt podwójnego chrztu?