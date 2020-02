Nowacka: KOD niewinny i rozliczyć Dudę!

Stańczyk 11.2.20 16:08

Wczoraj BYDŁO zakłóciło PATRIOTYCZNE uroczystości. POziom j-elitek. Już ich spuścili ale do nich jeszcze nie dotarło. Tusk nie przybył na protest, bo... promował swoją książkę. Plemię OTUA z dycha. W czasach ciamajdanu (kiedy fra je rzy marzli a ten co ich skrzyknął obracał koleżankę na Maderze i Lub nauer motał się w zeznaniach) dużo więcej histeryków dało się POdpuścić. Agonalne POdrygi UBekistanu coraz słabsze:) A szkoda, niezły ubaw był kiedy ofiara (dosłownie i w przenośni) Ciamajdanu padła na asfalt a oszołomstwo sprawdzało czy jeszcze dycha.Niezła beka jest też wtedy kiedy tarzają po ulicy próbując nieudolnie blokować marsze Polaków albo też ku uciesze obserwatorów życia publicznego POwalili się POkotem POd sejmem i wytuptali w barierki niczym rozkapryszone bachory:)

PS

Za czasów "demokracji" (obecnie POdobno zagrożonej) za zakłócenie WIECU WYBORCZEGO (nie PAŃSTWOWEJ uroczystości) "sprawca" wylądował na kilka miechów pod celą. POtem jeszcze kasta doceniła go drastyczną karą finansową.