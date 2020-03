Nowa Zelandia legalizuje zabijanie nienarodzonych

Nowa Zelandia dołączyła do krajów, które zalegalizowały zabijanie nienarodzonych. Nową ustawę Izba Reprezentantów zalegalizowała po trzecim czytaniu stosunkiem głosów 68 do 51. Ustawa wymaga jedynie podpisu generalnego gubernatora.

Jak informuje „Catholic News Agency”, „aborcja była wcześniej w Nowej Zelandii nielegalna, z wyjątkiem przypadków, w których lekarze zdecydowali, że fizyczne i psychiczne zdrowie kobiety znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie. Po dwudziestym tygodniu ciąży aborcje były jedynie dopuszczalne w przypadkach, w których życie matki było zagrożone albo by zapobiec poważnemu urazowi”.

Nowa ustawa dekryminalizuje aborcję do 20 tygodnia ciąży. Jak na ironię traktuje zabijanie nienarodzonych na tym etapie jako „kwestię zdrowotną”. Dopuszcza się także zabijanie nienarodzonych w określonych przypadkach po 20 tygodniu ciąży. W takiej sytuacji lekarz musi skonsultować się z drugim lekarzem, by ustalić, czy zabicie dziecka w tych okolicznościach jest „klinicznie stosowne”, wziąwszy pod uwagę psychiczny i fizyczny stan kobiety.

Nowe regulacje spotkały się z ostrą krytyką nowozelandzkich biskupów, którzy stwierdzili, że „ustawa ta całkowicie lekceważy fakt, iż zawsze każda ciąża dotyczy przynajmniej dwóch istot ludzkich”. Profesor Cynthia Piper, rzeczniczka episkopatu Nowej Zelandii, stwierdziła: „Utrzymywanie, że embrion nie jest prawnie osobą, lekceważy rzeczywistość, że zaczęło się genetycznie wyjątkowe życie ludzkie, które nie jest ani życiem matki, ani ojca. To, że nie jest to uznawane przez prawo, nie zmienia tego, co jest faktem biologicznym i ludzkim”.