Nowa szefowa kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy … ze środowiska Jarosława Gowina

- Jeżeli aktywność wyborcza Polaków utrzyma wzrostowy trend z ostatnich lat, to do sukcesu w drugiej turze niezbędne może okazać się nawet 10 mln głosów. Naprawdę trudno wyobrazić sobie, że takie poparcie może zyskać kandydat, z którym kojarzone będą wszystkie najbardziej kontrowersyjne działania obozu władzy z ostatnich czterech lat

- Nie jest przypadkiem, że w sztabie Dudy znalazły się dwie osoby powiązane ze środowiskiem Jarosława Gowina. Pierwsza to właśnie mecenas Tyrczynowicz-Kieryłło, a druga to Adam Bielan, który został rzecznikiem sztabu wyborczego.

Kwiatak dalej wyjaśnia, że jest to powrót do „ po części powrót do strategii, która pojawiła się dość przypadkowo w momencie, gdy prezydent zawetował w 2017 roku ustawy sądowe, wchodząc ze swoim obozem w poważny konflikt. Prezydent stał się wtedy opozycją wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, stawiając w trudnej sytuacji opozycję parlamentarną. W końcu to próba odklejenia nieco Andrzeja Dudy od własnego obozu i postawienia go poniekąd w opozycji do radykalniejszych głosów, które wychodzą często z obozu Zjednoczonej Prawicy.”