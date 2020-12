Nowa odmiana koronawirusa: Zawieszone loty do Wielkiej Brytanii i apel WHO. Co zrobi LOT?

Niepokojące wieści docierają do nas między innymi z Wielkiej Brytanii. Pojawił się tam nowy wariant koronawirusa, którego obecność potwierdzono już także w Danii oraz Holandii. WHO już teraz wzywa kraje Europy do zaostrzenia kontroli.

W rozmowie z AFP rzecznik europejskiego działu Światowej Organizacji Zdrowia poinformował, że WHO zaleca swoim członkom:

„[…] zwiększenie możliwości sekwencjonowania wirusa, zanim będzie więcej wiadomo o zagrożeniu stwarzanym przez ten nowy wariant”.

O tym, że w Wielkiej Brytanii wykryto nowy wariant wirusa SARS-CoV-2 poinformował przed kilkoma dniami szef resortu zdrowia tego kraju. Odnotowano ponad 6 tys. zakażeń patogenem, przede wszystkim w południowej oraz południowo-wschodniej Anglii. Wiadomo, że rozprzestrzenia się szybciej niż dotychczas znana nam odmiana, jednak na szczęście nic nie wskazuje na to, aby był groźniejszy lub miał nie reagować na przygotowane już szczepionki.

Już teraz połączenia lotnicze z Wielką Brytanią zawiesiły Holandia oraz Belgia. Analogiczne działania podjąć mają Włochy. Polskie Linie Lotnicze zapowiedziały już, że dostosują się do ewentualnych regulacji, które miałyby zawiesić połączenia z UK.

dam/PAP,Fronda.pl