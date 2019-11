Nowa KE bez brytyjskiego komisarza. Jest zgoda UE

Piotr Nowak 22.11.19 19:30

Do jełopa (powyżej), który wabi się MirekT :



Ty miruś z Bielan, powiedz nam czy widziałeś już prawdziwego debila ?

Bo wiesz, jeśli już widziałeś, to znaczy, że przebywasz stale wśród debili, a jeśli jeszcze nie widziałeś, to postaw lusterko przed siebie a zobaczysz prawdziwego debila, bydlaka i za-joba !