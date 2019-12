Norwegia odebrała Polce syna. ETPC orzekł: To złamanie prawa człowieka

Polka ma teraz otrzymać 25 tys. euro odszkodowania. Ale cóż to za odszkodowanie, skoro dziecko wciąż przebywa w rodzinie zastępczej, a Polce zostało odebrane w 2012 roku?! I to ni z powodu brutalnej przemocy czy alkoholizmu; sąd w Norwegii uznał po prostu, że Polka... "nie ma umiejętności", by zająć się wychowaniem syna. Norwegowie co więcej zataili adres dziecka i zakazali matce widzeń, bojąc się, że Polka może odebrać z ich zbrodniczych rąk swojego syna.