Nord Stream 2: Niemiecki biznes grozi USA odwetem

Tym samym odniósł się do ustawy o budżecie Pentagony, w której projekcie zawarto sankcje wobec firm, które budując gazociąg Nord Stream 2. Ustawa została wczoraj przyjęta przez Izbę Reprezentantów USA.

Szef Izby potępił działania USA oraz wezwał Niemcy do kroków odwetowych. Uważa on, że wspomniane sankcje to zagrożenie dla niezależności oraz bezpieczeństwa energetycznego Europy.