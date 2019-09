Nokaut! Ogromna przewaga PiS nad KO

Mirek 24.9.19 8:49

Będę głosował na PiS . Gdyby dalej rządzili złodzieje PO - PSL to już nic by z Polski nie zostało . Rozkradliby i wyprzedali wszystko !!! . W ciągu 8 lat swoich rządów ukradli 600 miliardów złotych . To jest o 29 mld złotych więcej niż z Unii dostaliśmy przez 15 lat .