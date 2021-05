Noc i dwa samobójstwa w jednej celi

W nocy z 26 na 27 maja br. dwóch osadzonych w jednej celi piotrkowskiego aresztu powiesiło się jednocześnie.

Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wroniej to największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce. Zapewnia on najwyższe reguły bezpieczeństwa. Jednak w nocy z 26 na 27 maja br. doszło do wyjątkowej tragedii. Dwaj osadzeni, jeden 59-letni, drugi 42-letni, przebywający w jednej celi popełnili samobójstwo.

Jak informuje, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Magdalena Czołnowska-Musioł obaj mężczyźni powiesili się na sznurkach od kapturów od bluz sportowych. Jeden miał 59 lat i pochodził z Piotrkowa, drugi 42-latek to radomszczanin. Z ustaleń dokonanych na miejscu zdarzenia wynika, że do tych zgonów doszło na skutek powieszenia. W celi, przeprowadzono oględziny i stwierdzono, że panował tam względny porządek i nie zauważono śladów walki. Na ciałach zmarłych również nie ujawniono śladów świadczących o udziale osób trzecich. Zwłoki zostały zabezpieczone celem przeprowadzenia sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. Prowadzone są przesłuchania funkcjonariuszy Służby Więziennej.

P.J.Z.