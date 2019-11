No i to jest początek sezonu! Polscy skoczkowie na podium

JERZY 23.11.19 21:31

Fronda wstyd ! Nie potraficie aktualnego zdjęcia zamieścić ? co za fanatyzm propisowski ?

Polacy skakali w składzie : Żyła, Wolny , Stoch, Kubacki. Na waszym zdjęciu powyżej jest Maciej Kot, zamiast Jakuba Wolnego. Tatuś Macieja Kota - Rafał - no przecież to aparatczyk pisowski , więc chociaż syn nie startuje , ale po linii partyjnej jest na fotce.