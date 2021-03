Nitras w opałach. Z zarzutami i bez immunitetu za naruszenie nietykalności cielesnej innego posła?

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ma ona zamiar postawić posłowi posłowi Platformy Obywatelskiej Sławomirowi Nitrasowi zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej drugiego posła.

Poseł, którego nietykalność cielesna miała zostać naruszona pełnił obowiązki służbowe związane z wykonywaniem mandatu poselskiego – informuje Prokuratura Krajowa.

Wniosek o uchylenie immunitetu został już przekazany do Marszałek Sejmu i jest to już kolejna sprawa posła Koalicji Obywatelskiej, w narusza on czyjąś nietykalność cielesną.

- Uchylenie immunitetu Sławomirowi Nitrasowi pozwoli na przedstawienie mu zarzutu popełnienia przestępstwa o charakterze chuligańskim - informuje PK.

Do zdarzenia, o którym mowa, doszło 27 października 2020 r. na sali posiedzeń Sejmu. Nitras – jak podaje - podszedł nagle do posła Wiesława Krajewskiego i bez żądnego uzasadnionego powodu popchnął go z impetem oboma rękoma. Krajewskiemu udało się uchronić przed upadkiem, ponieważ zdążył w porę chwycić się oparcia ławy poselskiej.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez sejmowy monitoring, a świadkowie zeznali, że nie było żadnego powodu wybuchu agresji Nitrasa.





mp/pap/niezalezna.pl