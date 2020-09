Nitras o ,,Czajce’’: To nie wina Trzaskowsiego, ktoś źle zaprojektował rury

Ciąg dalszy wybielania Rafała Trzaskowskiego w Platformie Obywatelskiej. Goszcząc w programie „Onet Rano” poseł Sławomir Nitras stanął w obronie Trzaskowskiego i przekonywał, że awaria w „Czajce” nie jest wynikiem niekompetencji prezydenta Warszawy, ale źle zaprojektowanych kilkanaście lat temu rur.

- „Zobaczymy czy awaria Czajki będzie problemem wizerunkowym Rafała Trzaskowskiego. Problem jest prawdziwy, bo płyną ścieki do rzeki i trzeba to najszybciej rozwiązać. Oczekiwałbym od dziennikarzy żeby patrzyli na sprawę w sposób obiektywny” – przekonywał dziś w Onecie poseł Sławomir Nitras.

Według niego to nie Rafał Trzaskowski, które przez rok, który upłynął od ostatniej awarii, ignorował wszystkie zalecenia rządu i Wód Polskich, jest winny awarii, a rzekomo źle zaprojektowane i wykonane kilkanaście lat temu rury.

Na szczęście propaganda Platformy Obywatelskiej okazuje się całkiem nieskuteczna, bo w ocenie Polaków to właśnie zaniedbania obecnego włodarza stolicy doprowadziły do katastrofy. Pokazuje to przeprowadzony ostatnio przez pracownię Social Changes sondaż, o którym pisaliśmy [TUTAJ].

Przekonując, że to nie Trzaskowski jest winny katastrofy, Nitras wyraził ubolewanie nad tym, że z powodu awarii w Warszawie były kandydat na prezydenta został zmuszony do przełożenia swoich planów związanych z nowych ruchem obywatelskim.

- „Źle by to wyglądało. Myślę, że to dałoby się połączyć, ale wizerunkowo źle by to wyglądało, że w chwili gdy w Warszawie jest duża awaria Trzaskowski zajmowałby się innymi sprawami” – mówił.

kak/Onet Rano