,,Nitras, nie dasz rady opiłować’’

W niedzielę, pod hasłem „Wezwani do życia sakramentalną łaską, która udoskonala miłość małżeńską”, do Kalwarii Zebrzydowskiej przybyli pielgrzymi w ramach XXIX Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Spotkanie cieszyło się ogromną frekwencją. Publikując zdjęcia z wydarzenia internauci nawiązują do słów posła Sławomira Nitrasa, który zapowiadał „opiłowanie” katolików.

- „Uważam, że za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu, dojdzie do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością. (...) Ale dobrze, żeby to się stało w sposób nie gwałtowny, żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty, ale na zasadzie, że to jest uczciwa kara za to, co się stało. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę”

- mówił Sławomir Nitras na organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego Campusie Polskie Przyszłości.

Jego słowa przypominają internauci, publikując zdjęcia tłumu uczestniczącego we wczorajszej pielgrzymce.

kak/Facebook