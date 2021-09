,,Nitras, nie dasz rady opiłować’’

piła-x nitra-x 6.9.21 15:15

Nie wiem, co bierze Nitras... lub co tam sobie wącha. Wąchanie rozpuszczalników nie jest zdrowe. I nie ma się co łudzić, że wina się rozpuści. Jednak wiemy, jak funkcjonują sądy i jacy – choć chyba nie w większości – zasiadają tam sędziowie. Tulejo-podobni. Tu leją i tam leją, głównie wódę... pardon, wodę (jedna literka, a tyle zamieszania... panie Bond, zamieszanie i wstrząśnięcie), a prawda się rozmywa. Dlatego być może Sławek ma rację, że „jeszcze nie ma takiego sądu w Polsce (...) które za coś takiego mogłyby człowieka skazać” (pisownia oryginalna). Oj, mogłyby, ale „prawda się obroni” – twierdzi Sławomir. Uważaj Sławku, o co prosisz. Wtedy marny byłby twój los. ------ Rok temu(*) poświeciłem wierSzydło dwóm panom z tej samej bajki, a za jego kanwę posłużyła inna bajka - „Kulawy i ślepy” Ignacego Krasickiego. Niewiele się od tego czasu zmieniło./ Krispin -niepoprawni.pl/ BUDKA MALOWANA NITRA-S. Ktoś budkę pomalował, lepką farbą Nitra-S. Budka zaś pusta była, wiele do niej skitrasz, wszelkiego śmiecia sporo się do niej zmieściło. Póki nikt nie zaglądał, całkiem dobrze było.Tak od deszczu jak słońca farba dobrze chroni - budka całkiem bezpieczna, tylko Nitra-S broni. Ale razu pewnego Nitra-S się tak zbiesił, że swą rolę ochronną szast-prast i... zawiesił. Budka wielce zdziwiona, prawie oniemiała, ale do wiadomości przyjąć to musiała. I tak egzystowały – razem lecz osobno. Nitra-S wszystkim wciąż wmawiał, że „ekstra” - podobno. Mądry od razu wiedział – to kwestia pogody..... jak przyjdzie co do czego, nie wyjdą bez szkody. Było do przewidzenia i tak też się stało. Nie trzeba wieków czekać, czasu starczy mało. Budka samotnie stoi – tam, gdzie przedtem stała, lecz wielce odmieniona – wręcz inna bez mała. Żeby wam to wyjaśnić, wystarczą trzy słowa: „Złuszczył się Nitra-S” – w końcu i... stoczył do rowa. (Ignacy Krasicki in memoriam)z cyklu: WierSzydła Z Worka Innego, WiWi sekcja 07(**)