Nitras krytycznie o Schetynie: Brakuje mi jego głosu w sprawach zagranicznych

W opozycji się gotuje i trwa poszukiwanie gorączkowe lidera, który mógłby poprowadzić tę formację. Już wiadomo, że Rafał Trzaskowski się do tego po prostu nie nadaje. Jest raczej krótkodystansowcem i kondycyjnie nie daje rady. Z kolei o Borysie Budce krytycznie wypowiada się nawet sam Donald Tusk.

Na temat współpracy w ramach klubu PO wypowiedział się dzisiaj Sławomir Nitras na antenie radia TOK FM. Powiedział:

- W szczególny sposób namawiałbym do wstrzemięźliwości osoby, które mają duże doświadczenie polityczne, jak chociażby Grzegorz Schetyna. To zresztą bardzo charakterystyczne, że ja często słyszę i Grzegorz Schetyna bardzo często uaktywnia się w sprawach wewnętrznych [Platformy Obywatelskiej], natomiast bardzo często brakuje mi jego głosu, mówię to z pełnym szacunkiem dla Grzegorza, w sprawach zasadniczych

W sumie to chyba miłe, że poseł Nitras pochwalił Grzegorza Schetynę, że ten ma się podobno znać na sprawach zasadniczych, a on sam niekoniecznie. Czy może miał coś innego na myśli? Cóż ... Trudno powiedzieć.

