Nitras do Korwina: Jest pan chamem

Posłowie obradowali dziś nad nowym projektem Prawa i Sprawiedliwości dot. ochrony zwierząt. Atmosfera w Sejmie momentami była bardzo gorąca. Skierowanie wniosku do komisji etyki poselskiej o ukaranie Janusza Korwin-Mikkego zapowiedział poseł Sławomir Nitras.

W swoim wystąpieniu poseł KO Sławomir Nitras stwierdził, że posłowie KO są zmuszeni słuchać niemieszczących się w jakichkolwiek standardach debaty parlamentarnej komentarzy posła Konfederacji Janusz Korwin-Mikkego:

- „Przed chwilą usłyszeliśmy słowa skierowane do posłanek Koalicji Obywatelskiej, kiedy pan poseł Korwin-Mikke powiedział, że debata o prawach zwierząt odbywa się tylko dlatego, że kiedyś przyznano prawa do głosowania kobietom, i to jest skutek. A potem powiedział, że kobieta nadaje się tylko do haremu. Wszyscy to słyszeli” – mówił Nitras, zapowiadając skierowanie wniosku o ukaranie Korwina do komisji etyki poselskiej.

- „Pana słowa świadczą o tym, że jest pan po prostu chamem i nie powinien pan w tej izbie zasiadać. To, co pan robi, przynosi wstyd izbie i uniemożliwia nam debatę na temat poważnych spraw. Człowiek, który w ten sposób zwraca się do kobiet, wystawia sobie najgorsze możliwe świadectwo. Wstyd, że jest pan mężczyzną” – zwrócił się do posła Konfederacji.

kak/PAP