Niezłomny kapłan, który zło dobrem zwyciężał. 35 lat temu komuniści zamordowali ks. Jerzego Popiełuszkę

Aborcja, antykoncepcja, liberalizm, lewicowość były również na celowniku Popiełuszki. Jego zwolennikom brak odwagi by opublikować kazania na ten temat. Chwali się go za to tylko bo wołał w zawoalowany sposób "Precz z Komuną". Polityka była esencją jego kazań. On się modlił o sukces polityczny Kościoła.



