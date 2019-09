Niewiarygodne! Gronkiewicz-Waltz: Za awarię ściekową odpowiada PiS

AB 28.9.19 10:35

Ta kobieta powinna zgnić w więzieniu: za mafię reprywatyzacyjną, za przekręty na "Czajce", za wyłudzanie razem z mężusiem żydowskich kamienic, za kłamstwa od rana do wieczora. Niech pamięta, że za zło zawsze się odpowiada - nie na tym, to na tamtym świecie. Jak ona w ogóle śmie oskarżać Lecha Kaczyńskiego, który przestał być prezydentem Warszawy w grudniu 2005 roku!! On planował przebudowę "Czajki", ale w zupełnie inny sposób niż to potem zrobiła Walzowa. Ona wszystkie decyzje dotyczące "Czajki" podpisywała! "Czajkę" otwarto właściwie w 2013 roku; czyli 8 lat po prezydenturze Kaczyńskiego, a bezczelna baba go oskarża!!! Że też nie ma bata na takich aroganckich i bezczelnych ludzi, jak ta kobieta, której - jak na razie - wszystko uchodzi na sucho. Mam jednak nadzieję, że śledztwo pod patronatem prokuratury krajowej nie zostanie skręcone i w końcu bezczelna baba się doczeka aktu oskarżenia.