Niewiarygodne! Dziennikarka: Po co teksty prezydenta i premiera o wojnie? Są przecież Grabowski i Gross

JS 30.8.19 18:56

Ten pan Gross to przykład opętanego rozumu, to przedstawiciel narodu położonego w Palestynie, rozpędzonego na wszystkie strony świata, jak im to zostało przepowiedziane. Walczy z Bogiem, walczy z Jezusem. Boże Miłosierdzie jest niezgłębione ale przy jego stanie jego los na Sądzie wydaje się być przesądzony.

Pozdr.