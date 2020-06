,,Nieużywane obietnice zawsze się przydadzą'' czyli kolejne obiecanki Trzaskowskiego

2. Politycy Platformy zresztą słyną z powiedzonek, które pokazują ich stosunek do deklaracji wyborczych: ówczesny wicepremier i minister finansów Jan Vincent Rostowski był uprzejmy zauważyć „że polityczne deklaracje wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą”, a minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zrewanżował mu się żartem, że „dwa razy obiecać, to tak jak raz zrealizować”.

3. Trzaskowski nie ma do tej pory wizji rozwoju Warszawy, a miasto zżera korupcja i doświadczają kolejne ciężkie kryzysy jak ten z wielodniowym spustem ścieków do Wisły (zanim wojsko nie wybudowało rurociągu, który zastąpił ten uszkodzony), czy ten ciągle powtarzający się z brakiem odbioru odpadów stałych.

Mimo tego, że Warszawa to najbogatsze miasto w Polsce, a jego roczny budżet to blisko 20 mld zł, a do tego zasoby finansowe spółek miejskich opiewają na podobną kwotę, to inwestycji o charakterze strategicznym jak na lekarstwo.