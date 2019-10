Niesiołowski pluje w twarz ofiarom stanu wojennego!'Jaruzelski budował demokrację, Kaczyński ją niszczy'

"Jaruzelski pochodził z polskiej szlachty, był wykształconym polskim inteligentem, ziemianinem. Wyrażał się - co dla mnie niezwykle ważne - poprawnym językiem. Nie mówił - jak na przykład Patryk Jaki - «hekatumba», «Czasowski» czy «czeba»"-stwierdził były opozycjonista czasów PRL. To jednak nadal nie wszystko, gdyż Niesiołowski wybiela również decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Zdaniem polityka, komunistyczny generał "starał się to zrobić przy absolutnie najmniejszych możliwych kosztach". Jak ocenił Niesiołowski, takiej decyzji nie dało się uniknąć i choć były ofiary, to "w skali całego kraju ich liczba rzeczywiście okazała się minimalna".