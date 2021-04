Niepokojące nagrania z Rosji. Putin przygotowuje się do uderzenia na Ukrainę?

Do sieci trafiają niepokojące nagrania, które obrazują skalę mobilizacji rosyjskich sił na granicy z Ukrainą. Ulicami w pobliżu granicy przemieszczają się rosyjskie czołgi i ciężarówki wojskowe. Na innym nagraniu widzimy natomiast ukraińskie czołgi transportowane koleją w stronę Ługańska i Doniecka.

JUST IN - Russian military convoy at Morozovsk, Rostov advances towards the border with Ukraine.pic.twitter.com/SuCWiYjhzL