Niepokalanów wspiera abp. Jędraszewskiego! ,,Głęboko sprzeciwiamy się fałszywej tolerancji’’

Niepokalanów, 6 sierpnia A. D. 2019





Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędraszewski

Metropolita Krakowski W Księdze Mądrości jest napisane: "I jeśli ktoś miłuje sprawiedliwość – jej to dziełem są cnoty: uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa" (8,7). Z doświadczenia ludzkiego wiadomo, że dobro wcześniej lub później napotyka na opór zła. Człowiek czyniący dobro potrzebuje zatem siły, by przeciwstawić się złu. Jest nią cnota męstwa. Męstwo daje wytrwałość w dobrym, zwalcza pokusy i strach. Stawia czoła wszelkim trudnościom, próbom, cierpieniom i prześladowaniom. Źródłem ludzkiego męstwa jest siła i moc Boga: "Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie za tobą, nie opuści cię, nie odrzuci" (Pwt 31,6). Św. Maksymilian Maria Kolbe był przekonany, że człowiek wtedy jest szczęśliwy, kiedy żyje Prawdą. Według Świętego z Niepokalanowa, szukanie i głoszenie Prawdy jest w życiu pewną drogą prowadzącą do Boga. Obecnie w relacjach międzyludzkich istnieje wiele barier blokujących głoszenie Prawdy. Ksiądz Arcybiskup uczy nas zdecydowanej postawy w mówieniu Prawdy zgodnie z Pismem Świętym i wyznawaną wiarą. Dostrzegamy, że Bóg Księdzu Arcybiskupowi w posłudze duszpasterskiej nie dał "ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia", by z odwagą wziąć "udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga" (2 Tm 1,7-8).

Wspólnota zakonna franciszkanów w Niepokalanowie zapewnia o modlitwie i wyraża poparcie wobec nasilającego się ataku i medialnej nagonki na osobę Księdza Arcybiskupa. Podzielamy istotę oceny niejednokrotnie wyrażaną przez Ekscelencję wobec współczesnych ideologii będących zagrożeniem dla wiary, Kościoła, rodziny i naszej Ojczyzny. Głęboko sprzeciwiamy się kłamliwej poprawności politycznej i fałszywej tolerancji oraz niewoli wszelkich ideologii całkowicie sprzecznych z przesłaniem Ewangelii i nauczaniem Kościoła. Grzech, zwłaszcza wołający o pomstę do Nieba, jest ogromnym spustoszeniem duchowym. Modlimy się, aby ci, którzy stają się pierwszymi ofiarami ideologii przez siebie głoszonych, mogli zobaczyć miłość Chrystusa i doświadczyć słodyczy Jego Serca, która nasyca wszelki głód miłości. Podziwiamy odwagę Ekscelencji i zdecydowany głos w obronie wartości. Zawierzamy Księdza Arcybiskupa i Jego posługę pasterską w ręce Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana. Niech Maryja wyprasza wszelkie potrzebne łaski zarówno dla Księdza Arcybiskupa, jak i dla tych, którzy są Księdzu przeciwni.

Z franciszkańskim przesłaniem Pokoju i Dobra

wspólnota zakonna w Niepokalanowie