Niepokalana Maryjo, zawierzamy się Tobie!

„W Wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi przychodzimy tu, do Matki na Jasną Górę, aby Jej zawierzyć wszystkie sprawy naszego codziennego życia, nasze osobiste, rodzinne i to, co nosimy w naszych sercach, poprzez różne wspólnoty i naszą Ojczyznę. Przychodzimy, aby tu to wszystko Matce Bożej oddać, zawierzając Jej nasze sprawy” – mówił na początku Mszy św. o. Roman Wit.