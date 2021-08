Nieoficjalnie: Za Gowinem pójdzie jedynie trzech posłów

Portal wPolityce.pl dzieli się informacjami, wedle których aż 5 posłów Porozumienia pozostanie w klubie Zjednoczonej Prawicy. Są to: Marcin Ociepa, Anna Dąbrowska-Banaszek, Mieczysław Baszko, Wojciech Murdzek i Grzegorz Piechowiak, którzy razem z PiS głosowali dziś za wprowadzeniem do porządku obrad krytykowanego przez Gowina projektu nowelizacji ustawy medialnej. Przekonanych co do odejścia z kluby ma być tymczasem zaledwie 3 posłów.

Po wczorajszej decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, który zdecydował się na odwołanie z rządu Jarosława Gowina, dziś rano zarząd Porozumienia zdecydował o opuszczeniu koalicji rządzącej. Porozumienia zakłada własny klub, okazuje się jednak, że nie wszyscy posłowie partii opuszczą klub Prawa i Sprawiedliwości.

Według informatora portalu wPolityce.pl w klubie mają pozostać: Marcin Ociepa, Anna Dąbrowska-Banaszek, Mieczysław Baszko, Wojciech Murdzek i Grzegorz Piechowiak, którzy w najbliższym czasie mają spotkać się w tej sprawie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

- „Zastanawiają się, aby tworzyć zespół z tych swoich posłów – chodzi tu o Baszko, Ociepę, Banaszek, Murdzka i Piechowiaka. Sugerowali mi, żeby tworzyć koło, ale oni definitywnie odeszli już od Gowina”

- powiedział portalowi były członek Porozumienia.

Wierni Jarosławowi Gowinowi mają być Michał Wypij, Iwona Michałek i Magdalena Sroka. Andrzej Gut-Mostowy i Stanisław Bukowiec wciąż mają być niezdecydowani.

kak/wPolityce.pl