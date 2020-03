Nieoficjalnie: Wszystkie głosy za odwołaniem Jacka Kurskiego

Baka 7.3.20 10:55

Kolejny szantażyk Dudy! Po trupie Kurskiego chce zdobyć głosy i rozwala jedyne medium, które służy prawicy. Prawica tego nie daruje. Zaciskaliśmy zęby, gdy zawetował degradację Jaruzelskiego i bredził o Hermaszewskim; gdy niszczył Macierewicza; gdy zawetował zmianę ordynacji wyborczej, co sprawiło, że mamy w PE Biedronia; gdy umizgiwał się do sędziów, a opamiętał się dopiero, kiedy go sędziowie "skopali"; gdy wzywał Kaczyńskiego do pałacu na dywanik. PiS musiał go ratować przed jego własnymi pomysłami, jak referendum konstytucyjne 11 listopada 2018 roku. Razem z Gowinem wyspecjalizowali się w szantażowaniu PiS. Przyjdzie teraz jakiś mydłek z pałacu lub od Gowina i zaora TVP w duchu Unii Wolności. A opozycja widzi, jak łatwo można zastraszyć prezydenta. To, że wszyscy glosowali za odwołaniem Kurskiego znaczy, że był to szantaż Dudy.