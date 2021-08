Nieoficjalnie: Prezydent podjął decyzję ws. ,,lex TVN’’

Powołując się na źródła w Pałacu Prezydenckim media donoszą, że prezydent Andrzej Duda właściwie zdecydował już ws. nowelizacji ustawy medialnej. W trosce o relacje ze Stanami Zjednoczonymi prezydent ma ją zawetować.

Portal Gazeta.pl przypomina wystąpienie prezydenta z ub. niedzieli, kiedy w czasie uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego mówił on o wywiązywaniu się z umów międzynarodowych. Podkreślał też, że jego obowiązkiem jest stanie na straży Konstytucji i przypomniał o zawetowanej w przeszłości ustawie przyjętej przez Zjednoczoną Prawicę.

- „Trudno o bardziej uroczysty moment i miejsce na deklarację. Andrzej Duda wysłał bardzo mocny sygnał do PiS o wecie, a jeśli w PiS nie zrozumieją tych słów prezydenta, to to weto będzie. Prezydent na pewno nie podpisze ustawy w takim kształcie”

- powiedział portalowi Agory informator przedstawiany jako „osoba z Pałacu Prezydenckiego”.

O prezydenckim wecie pisze też Wirtualna Polska.

- „Prezydent nie będzie szedł na wojnę z naszym największym sojusznikiem w regionie, czyli Stanami Zjednoczonymi. Tu już nie chodzi o TVN24, tylko o nasze strategiczne i gospodarcze relacje”

- powiedział portalowi informator przedstawiany jako osoba z bliskiego otoczenia prezydenta.

kak/Wirtualna Polska, Gazeta.pl