Kupiłem właśnie te z "ministerialnym" atestem he he he



Tak naprawdę to sam sobie uszyłem trzy sztuki wielorazowych i nie zamierzam przestać ich nosić również na otwartej przestrzeni, A wiesz dlaczego? To czyni mnie "niewidzialnym" dla algorytmu rozpoznawania twarzy w systemach monitoringu.



I tak, mam coś do ukrycia. Każdy ma. Ty również.

