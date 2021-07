Nieoficjalnie: obowiązkowe szczepienia nie tylko dla lekarzy?

Rząd ma rozważać wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla różnych grup zawodowych, nie tylko dla pracowników medycznych.

Anonimowy członek Rady Medycznej przy premierze powiedział w rozmowie z Radiem Zet, że Rada była jednogłośna w kwestii obowiązkowych szczepień pracowników medycznych.

Rada zarekomendowała ponadto wprowadzenie przywilejów dla osób zaszczepionych. Jak donosi Wprost, propozycje Rady mają być teraz rozważane przez polityków.

Z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarło w tym zakresie Radio Zet wynika jednak, że pracownicy medyczni nie są jedyną grupą, co do której rozważany jest obowiązek szczepień.

Wiadomo, że rząd rozważa obowiązkowe szczepienia także dla nauczycieli. Nie można wykluczyć jednak, że obowiązkowymi szczepieniami będą objęte także inne grupy zawodowe.

Póki co nie wiadomo jednak, o jakie zawody chodzi. Mateusz Morawiecki stwierdził zaś, że wprowadzane w Polsce rozwiązania będą "kompatybilne z tym, co wprowadza się w Europie Zachodniej".

W Europie Zachodniej jednak także nie jest pod tym względem jednolicie. Najdalej posunęła się Francja, wprowadzając segregację sanitarną - w tym kraju wejście do takich miejsc, jak pociągi, centra handlowe i restauracje będzie możliwe jedynie dla osób zaszczepionych. Poparcie dla takiego rozwiązania zadeklarował niedawno Jarosław Gowin.

