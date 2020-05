Nieoficjalnie. KE wycofuje swoje maseczki, są niezdatne do użytku

Polska Agencja Prasowa dotarło do listu Komisji Europejskiej przekazanego państwom członkowskim, w którym ta stwierdza, że przekazane w ramach unijnego mechanizmu wsparcia 1,5 mln maseczek okazało się niezdatnych do użytku. Maski mają być wycofywane z 17 państw członkowskich oraz z Wlk. Brytanii, do których zostały przekazane.