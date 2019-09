Nieoficjalnie: Andrzej Duda odebrał order księdzu skazanemu za pedofilię

katolik 16.9.19 17:45

Pytanie zasadnicze ci co identyfikują się z po psl sld wiosna nowoczesna ,to rozumiem,że w swoim zyciu realizują masochistyczne zachowania,opowiadanie i pokazywanie dzieciom typów zboczeń.Niech się nie wstydza i za opiekunkę do swojego dziecka wezmą faceta w masochistycznej masce,faceta zniewieściałego,kobietę umalowaną na czarno w stylu szatańskim.To są ich poglądy,żałosne...