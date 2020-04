Nieoficjalne: KE uruchamia procedurę naruszeniową wobec Polski

matis89 28.4.20 19:01

PIS to partia beznadziejnych mamlasów, chłopców do bicia. Totalna opozycja wskoczyła im na łeb, skaczą im po głowie, wyrywają im włosy, UE pluje im w twarz, Żydzi przyjechali też napluli. A jak PIS był w opozycji pod butem PO to siedzieli jak potulne baranki, myszki pod miotłą. Opozycja im wyrywa włosy, skacze po głowie a oni z nimi realizują lewackie projekty