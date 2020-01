Niemieckie media atakują Morawieckiego. ,,Zakwestionował wyjątkowość Holokaustu''

Niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung” odniósł się do wizyty polskiego premiera Mateusza Morawieckiego w Niemczech. - Polski premier zaproponował podczas swojego wystąpienia w Berlinie coś w rodzaju wspólnego upamiętnienia Holokaustu i Gułagu, co kwestionuje wyjątkowość Holokaustu – pisze "SZ"

- Najdobitniej widać to na przykładzie sporu o gazociąg Nord Stream 2. Z punktu widzenia Polski oburzające jest to, że Niemcy nie zważają na wątpliwości i obawy krajów środkowej i wschodniej Europy. Rząd federalny nie może z kolei pojąć tego, że Polska w Waszyngtonie zabiegała o to, by jej partner w UE, Niemcy, został obłożony karami - stwierdza