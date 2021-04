Niemiecki TK odblokował ratyfikację Funduszu Odbudowy

Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny odblokował procedowanie ustawy niezbędnej do ratyfikacji i uruchomienia Funduszu Odbudowy.

Niemiecki TK odrzucił w środę wniosek o środki tymczasowe w sprawie ratyfikacji przez Niemcy decyzji o zasobach własnych UE, która umożliwi Komisji Europejskiej pożyczenie na rynkach środków na sfinansowanie projektu.

- Oznacza to, że prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier może podpisać przyjętą już przez parlament ustawę - informuje Deutsche Welle.

Co prawda niemiecki TK stwierdził, że "wniosek o środki tymczasowe "nie jest w sposób oczywisty nieuzasadniony" to jednak "całościowa analiza nie pozwala na stwierdzenie, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo naruszenia konstytucji".

- Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejszą decyzję niemieckiego TK. Po tej bezprecedensowej pandemii UE pozostaje na dobrej drodze do ożywienia gospodarczego. Next Generation EU utoruje drogę dla zielonej, cyfrowej i bardziej odpornej Unii Europejskiej - tak skomentowała decyzję TK pochodząca z Niemiec szefowa Komisji Euopejskiej Ursula von der Leyen.

I welcome today’s decision by the German Constitutional Court.



The EU stays on track with its economic recovery, following this unprecedented pandemic. #NextGenerationEU will pave the way for a green, digital and more resilient European Union.#StrongerTogether