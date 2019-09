Niemiecki profesor teologii domaga się rewolucji seksualnej w Kościele!

Marek 8.9.19 13:26

Chrześcijańskie standardy dla życia seksualnego opisuje siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian (poniższy cytat to wersety 1-6):

"Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was szatan. To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu. "



Widać tu, że współżycie ma wynikać z chęci wzajemnego zaspokojenia swoich potrzeb emocjonalnych i fizycznych przez małżonków. Nie ma ani słowa o tym, że warunkiem współżycia jest chęć poczęcia potomstwa. Dlatego miejsce seksu jest w małżeństwie, ale antykoncepcja nieprowadząca do aborcji jest jak najbardziej dopuszczalna.