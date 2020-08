Niemiecki ksiądz: Przesłanie z trzeciej tajemnicy fatimskiej właśnie się urzeczywistnia

Zdaniem niemieckiego księdza Franka Unterhalta, który jest rzecznikiem grupy wiernych kapłanów z Communio vertitatis, obecny kryzys w Kościele katolickim został zapowiedziany w przesłaniu Matki Bożej z Fatimy. Ks. Unterhalt uważa, że do współczesnych wydarzeń odnosi się zwłaszcza trzecia tajemnica fatimska. W swoim artykule, który został opublikowany na portalu „Life Site News” nawiązuje m.in. do wypowiedzi św. Jana Pawła II, Benedykta XVI, o. Maksymiliana Kolbego i siostry Łucji. Powołuje się też na badania, jakie prowadził George Weigel oraz rewelacji Belli Dodd.

Niemiecki duchowny przytacza słowa, które wypowiedział kard. Mario Luigi Ciappi: „W trzeciej tajemnicy przepowiedziane jest, oprócz innych rzeczy, że w Kościele wielka apostazja zacznie się na górze”. Choć słowa kardynała nie zostały potwierdzone publikacją oficjalnej wersji trzeciej tajemnicy fatimskiej, to ks. Unterhalt cytuje też inne wypowiedzi, które świadczą o infiltracji Kościoła katolickiego dla zniszczenia go od wewnątrz, zwłaszcza poprzez wysoko postawionych hierarchów.

Plan infiltracji Kościoła został sformułowany jeszcze przez masonów w instrukcji „Alta Vendita”, a jego celem było wprowadzenie na tron św. Piotra papieża, który byłyby wygodny dla spełnienia ich zamiarów. Taki plan realizowały też komunistyczne służby specjalne, a potwierdzeniem są wyniki badań, które prowadził Geroge Weigel w komunistycznych archiwach. Wykazują one, że oprócz promowania swoich interesów poprzez relacje z dyplomacją watykańską, komuniści dążyli do penetracji najwyższych poziomów hierarchii katolickiej, zwłaszcza watykańskiej – czego „wielu wysoko postawionych dygnitarzy w Watykanie najwidoczniej nie przejrzało”.

O celowym wprowadzeniu do Kościoła katolickiego komunistycznych agentów mówiła Bella Dodd. Ta była komunistka, która nawróciła się na katolicyzm dzięki arcybiskupowi Fultonowi J. Sheenowi, opowiadała, że sama pomogła w infiltracji Kościoła poprzez ulokowanie w nim ok. 1.100 komunistycznych agentów jako księży jeszcze w latach 30-tych, realizując plan Stalina. Według niej znaleźli się oni na wysokich stanowiskach w kościelnej hierarchii. Zdaniem części komentatorów tłumaczy to np. skalę kryzysu molestowania seksualnego w Kościele amerykańskim.

Ks. Unterhalt przypomina to, czego świadkiem był o. Maksymilian Kolbe w roku 1917 – w dwusetną rocznicę powstania masonerii – w Rzymie, kiedy ujrzał demonstrację masońską i baner: „Szatan będzie rządził w Watykanie, a papież będzie jego niewolnikiem”. Przytacza także słowa abp. Fultona J. Sheena, który w książce Communism and the Conscience of the West (Komunizm i sumienie Zachodu), nawiązując do myśli Włodzimierza Sołowjowa, pisał o „mistycznym ciele antychrysta, które będzie przypominać we wszystkich swoich aspektach zewnętrznych Mistyczne Ciało Chrystusa”.

Przytaczając te i inne wypowiedzi, ks. Unterhalt stwierdza, że Kościół doznaje cierpień takich, jakie były udziałem samego Chrystus w Getsemani, łącznie z pojawieniem się apostoła zdrajcy. Siostra Łucja miała doświadczyć ogromu tego cierpienia w wizji 17 grudnia 1936 roku.

jjf/LifeSiteNews.com