Niemiecki humanitaryzm? Tak cierpiały laboratoryjne zwierzęta!

Sprytny ninja 16.10.19 22:16

… a więc to tak wygląda ta wyższa rasa w praktyce.

To samo robili w obozach zagłady.

Napadali, kradli, gwałcili. Łupy zwozili do swoich domów.

Potem mówią, że boso stoją przed ofiarami ale niczego co ukradli nie oddadzą. A jak będziemy naciskać, to koniec z przyjaźnią.