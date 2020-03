Niemiecka prasa: W Polsce ,,blisko zamachu stanu’’

Newsroom 30.3.20 11:25

Skończyło się kondominiów niemiecko - rosyjskie,dlatego to bezradne wycie w Berlinie i na Kremlu ! Zaczęliśmy rządzić się nareszcie sami i na efekty nie trzeba było długo czekać. Teraz przydusił na koronawirus, ale damy radę, bez obaw. Co by się działo gdyby dziś rządziły sługusy Kremla i Berlina w Polsce ? Nie trudno sobie wyobrazić - byłoby gorzej niż we Włoszech czy Hiszpanii.Szczęście że "Opatrzność" oraz "Kanclerz Koronny Polskiej", Pan Jarosław Kaczyński, czuwają na Polską !