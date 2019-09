Niemieckie media o Polsce. Polska wciąż odczuwa konsekwencje wojny

- Byłoby fatalnie, gdyby to, co zaczęło się od ataku Wehrmachtu Hitlera na Polskę 1 września 1939 roku, zniknęło we mgle historycznego zapomnienia. Oczywiście, to było dawno temu. Ale akurat w Polsce konsekwencje (wojny) są po dziś dzień wyraźnie bardziej widoczne niż w wielu innych krajach - podkreśla "Frankfurter Allgemeine Zeitung"