Niemieccy policjanci oskarżeni o zgwałcenie Polki

Tygodnik „Der Spiegel” informuje, że przed sądem w Erfurcie w Niemczech rozpocznie się wkrótce proces dwóch policjantów, którzy są podejrzani o zgwałcenie 33. letniej Polki. Gwałtu mieli dopuścić się w trakcie pełnienia służby we wrześniu 2019 roku.

28 września 2019 r. trzech funkcjonariuszy niemieckiej policji zatrzymało w czasie kontroli drogowej polską parę, która przyjechała z Holandii. Powodem zatrzymania było wylegitymowanie się przez Polkę fałszywym paszportem. Dla ustalenia prawdziwej tożsamości zatrzymanej, policjanci pojechali z nią i jej partnerem do ich mieszkania po dokumenty. Dwóch policjantów weszło z kobietą do środka, a jej partner czekał z trzecim funkcjonariuszem w radiowozie.

Według zeznań kobiety, kiedy znalazła się z policjantami w mieszkaniu, ci ją zaatakowali i zmusili do współżycia. Funkcjonariusze Maximilian O. i Gurjan J. przyznają, że doszło między nimi do stosunku, ale twierdzą, że miało to miejsce za zgodą kobiety.