Niemieccy historycy jasno i wprost: Polska ma prawo do reparacji!

"Czy Polska wystawi Niemcom rachunek za straty wojenne?"- pyta autor tekstu w "Sueddeutsche Zeitung". Historyk przypomina w artykule, że Prawo i Sprawiedliwość już kilka lat temu podnosiło temat reparacji i podało spekulacyjne kwoty. Jak podkreśla Stephan Lehnstaedt, Berlin jest przekonany, że polskie roszczenia służą wznieceniu emocji w polityce wewnętrznej, a także są pozbawione podstaw prawnych. Innego zdania są Roth i Rueber. W ocenie niemieckich naukowców, Polska może domagać się reparacji, co przyznał im jeden ze znanych ekspertów ds. prawa międzynarodowego Andreas Fischer-Lescano. Autorzy książki, o której pisze Lehnstaedt zwracają uwagę, że rezygnacja rządu PRL z reparacji ogłoszona w 1953 roku dotyczyła tylko NRD, a nie całych Niemiec. Co więcej, traktat z 1990 r. o zjednoczeniu Niemiec nie był traktatem pokojowym. Historycy są zdania, że tylk taki dokument mógłby ostatecznie zamknąć sprawę reparacji. Stephan Lehnstaedt uważa natomiast, że sprawę odszkodowań dla Polski mógłby rozstrzygnąć jedynie sąd miezynarodowy. Rueber i Roth bezlitośnie oceniają stanowisko niemieckiego rządu wobec reparacji. Naukowcy uważają, że to, co proponuje Berlin, jest żenujące, a niemieckie władze miały przekazywać ofiarom wojny "ochłapy", w dodatku "dopiero po uporczywym oporze i biurokratycznie-prawnych chwytach".