Niemiec i Austrii w Google Street View nie obejrzysz. Dlaczego?

Google Street View to usługa, która od samego początku budziła spore kontrowersje. Dzięki niej możemy wirtualnie przenieść się na ulice poszczególnych miast czy wsi. Możemy zatem zobaczyć swój dom i okolicę i zrobić to może każdy, kto ma dostęp do internetu. Nic więc dziwnego, że opcja ta nie wszystkim się podoba. Jak się okazuje, niektóre kraje w ogóle na nią nie zezwoliły.