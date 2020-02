Niemcy zauważają dobrą zmianę w Polsce

Poprawę gospodarczą w Polsce zauważył niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Pisze on o tym, że pierwszy raz od dziesięcioleci, więcej Polaków wraca do ojczyzny niż emigruje. Według niemieckich dziennikarzy, powodem tego jest dobra sytuacja gospodarcza w Polsce i polityka polskiego rządu.

W swoim artykule FAZ powołuje się na dane Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Wedle tych danych, w 2018 roku po raz pierwszy liczba mieszkających poza granicami kraju Polaków spadła o 85 tys. Niemiecki dziennik wskazując na powody, pisze o rosnącej gospodarce w Polsce i spadającym bezrobociu, które jest niższe od średniej unijnej. Wśród powodów wymienia też program 500+ oraz skierowany do przedstawicieli „niższej klasy” program mieszkaniowy. Sytuacja gospodarcza i socjalna w Polsce uległa według FAZ znacznej poprawie i to zachęca Polaków do powrotu do ojczyzny. Pismo wskazuje jednak na wciąż istniejący problem tzw. „umów śmieciowych”, który z kolei cały czas jest przeszkodą dla chcących powrócić z emigracji Polaków.